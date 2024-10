Legambiente e i giovani si prendono cura delle spiagge della Piana

Il prossimo 25 maggio, alla Tonnara di Palmi, culminerà la campagna di sensibilizzazione targata Legambiente approdata sui litorali della costa tirrenica della Piana, a Gioia Tauro il 18 maggio, e a San Ferdinando il 24 maggio.

Il Circolo Legambiente di Cittanova, presieduto da Maria Sorrenti, ha mobilitato numerosi enti istituzionali e tante associazioni che hanno permesso un’ampia partecipazione agli eventi. Pulire le spiagge attraverso l’esempio concreto, è il modo migliore per capire quanto è drammatica l’attuale situazione del nostro mare, che presto frequenteremo molto più spesso con l’approssimarsi dell’estate.

La prova tangibile è stata dimostrata nell’evento a Gioia Tauro, dove sono stati raccolti sulla spiaggia più di quattro quintali di rifiuti grazie a oltre 150 alunni dell’Istituto “Severi” e dell’Istituto Comprensivo Paolo VI Campanella e oltre 100 volontari delle associazioni del territorio.

Hanno collaborato infatti “La Città Futura”, l’associazione Aurora Gioiese, l’osservatorio ambientale “Iride”, il Comitato “Fiume”, l’associazione Pensionati e l’associazione agricoltori calabresi nel mondo. Grande supporto anche dalla delegazione di Gioia Tauro della Lega Navale, dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile. In contemporanea con le tre tappe, la Guardia Costiera ha realizzato la campagna “Plastic Free”.

Un’educazione ambientale continua e diffusa è l’intento del Circolo Legambiente di Cittanova, attivo da un anno, che ha portato a termine numerose iniziative di carattere culturale, e di tutela ambientale tra cui due eventi di “Beach litter” nelle spiagge di Palmi e Bagnara. L’appuntamento di venerdì prossimo sul lungomare di San Ferdinando ha registrato l’adesione del Comune e di diverse realtà del territorio: l’Istituto Comprensivo Marvasi Vizzone, l’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Gioia Tauro, Comune di San Ferdinando, Servizio Civile, A.P.S. Comitato 7 agosto.

Si è raggiunta un’importante intesa con il Comune di Palmi e l’assessore alle politiche sociali Alessia Avventuroso per l’evento del 25 maggio, che vedrà coinvolte Protezione Civile, Croce Rossa, Lions, Soroptimist, la sezione di Palmi della Lega Navale, Rotary, Fidapa, Inner Wheel, Polizia Ecozoofila, Kiwanis, Associazione turistica Tonnara di Palmi, Club per l’Unesco di Palmi, e i due istituti scolastici Liceo Classico Scientifico- Artistico Nicola Pizi, Istituto Comprensivo De Zerbi Milone.