Mozione Plastic Free, Verdi Reggio Calabria: “Addio all’uso della plastica”

Considerato che i problemi legati alla corretta gestione della plastica sono molteplici, a partire dal packaging del prodotto: imballaggi eccessivi, molteplici tipologie di plastica usate e packaging misti (es. tetrapack e plastica o poliaccoppiati) difficilmente separabili in maniera casalinga.

Valutato che l’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha recentemente deciso di mettere al bando, a partire dalla prossima legislatura (giugno 2019) le bottigliette di plastica dagli edifici di Bruxelles e Strasburgo.

Si chiede

Alla Amministrazione Comunale e al Consiglio Comunale di aderire al Progetto Plastic Free lanciato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, progetto che punta ad eliminare la plastica usa e getta, grave fonte di inquinamento ambientale da tutte le sedi comunali e dagli uffici e sedi connesse, comprese tutte le scuole pubbliche.

A predisporre ogni azione necessaria affinché nella diverse sedi degli uffici comunali vengano eliminati, entro un ragionevole periodo di tempo dall’approvazione della presente mozione, tutti gli articoli in plastica monouso, con particolare riguardo a quelli legati alla vendita (diretta o per mezzo di distributori automatici) ed alla somministrazione di cibi e bevande, con l’obiettivo di un graduale e progressivo divieto dell’uso di materiali plastici non compostabili per le attività ristorative e ricettive del territorio, gli eventi e le manifestazioni connesse al tema del cibo e delle bevande.

Con richiesta di porre la questione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Fonte: Domenico Bova e Vincenzo Giordano Portavoce Verdi Città di Reggio Calabria