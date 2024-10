‘Ripuliamo le spiagge’, l’iniziativa Legambiente fa tappa a Reggio Calabria e provincia

Negli scorsi giorni si è dato avvio alla nuova Campagna Nazionale di Legambiente “Ripuliamo le spiagge”,

in collaborazione con VéGé, un Gruppo di grande distribuzione composto da circa 30 soci, ognuno dei quali

gestisce diverse insegne di supermercati su tutto il territorio nazionale.

Gruppo VéGé quest’anno ha compiuto 60 anni di attività e ha deciso di lanciare questa Campagna insieme a Legambiente per festeggiare l’anniversario, impegnandosi a ridurre la plastica nei suoi prodotti a marchio e a recepire in anticipo la direttiva europea contro gli usa e getta.

“Ripuliamo le spiagge” prevede 60 iniziative di pulizia lungo i nostri litorali, dal 2 settembre al 17 ottobre in 60

località diverse, in cui si affianca alla pulizia di una spiaggia la realizzazione dei monitoraggi di beach litter,

nell’ambito del nostro progetto Volontari per natura.

Nella nostra città la tappa della Campagna si svolgerà a Catona, giovedì 19 settembre a partire dalle ore

16:00, nel tratto di spiaggia antistante Piazza dei Marinai.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, sarà organizzata da un equipaggio itinerante

nazionale composto da 4 persone, che sarà affiancato nell’organizzazione e nel reclutamento dei volontari

dal nostro Circolo Legambiente di Reggio Calabria e dai punti vendita del Gruppo VéGé ricadenti nella zona

prescelta.

Il coinvolgimento dei cittadini, dei consumatori ma soprattutto dei gruppi che sul territorio lavorano tutto

l’anno per sensibilizzare alle tematiche ambientali è un passo fondamentale nel contrasto all’emergenza mondiale dei rifiuti in mare.

L’iniziativa, nello stesso giorno, alle ore 10:00 si svolgerà invece in provincia, nel comune di Palmi.