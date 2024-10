Locri – Assenti ingiustificati in aula: multa e accompagnamento coatto per Nina Moric e Lele Mora

Ha saltato l’udienza per due volte consecutive: una decisione che costerà alla soubrette Nina Moric una multa di 900 euro e l’accompagnamento coatto da parte dei carabinieri per la prossima udienza prevista per la fine di giugno.

Così ha deciso il presidente del tribunale di Locri Fulvio Accurso vista l’assenza in aula dell’ex moglie di Fabrizio Corona, teste a sostegno della difesa nel processo per riciclaggio per la compravendita di un appartamento a Milano, che vede alla sbarra cinque imputati. Il medesimo provvedimento è stato preso anche nei confronti di Lele Mora, ex potentissimo agente del mondo dello spettacolo finito in disgrazia dopo le sue “disavventure” giudiziarie.

I due avrebbero dovuto trovarsi nell’aula del tribunale di Locri come testimoni in merito allo strano caso di un appartamento appartenuto a Corona e ceduto ad una coppia di Bovalino – entrambi ormai deceduti – che lo avrebbe rivenduto nel giro di pochi giorni favorendo così, sostiene l’accusa, il riciclaggio di una parte del denaro necessario all’acquisto.

Denaro che sarebbe transitato, attraverso una serie di assegni circolari, anche nelle mani di una terza persona che, almeno ufficialmente, non risultava avere interessi nella compravendita. Una vicenda dai tratti confusi che Lele Mora e Nina Moric – che non sono indagati – proveranno a chiarire nella prossima udienza.