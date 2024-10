Il Leo Club Polistena “Brutium” e l’ANGA donano ulivi bianchi alla Chiesa Matrice

Domenica 26 ottobre a Cittanova (RC), grazie al lavoro dei soci Leo Domenico Avenoso e Rosario Milicia (segretario distrettuale quest’ultimo del progetto “Leo4Green”, nonché referente locale di ANGA) e al grande impegno del giovane appassionato di olivicoltura Claudio Iorfida (ideatore assieme a Domenico Avenoso del progetto) sono stati donati due alberi della rarissima specie di Ulivo bianco alla Chiesa Matrice del paese reggino, sentito luogo di aggregazione sociale per numerose fasce d’età. Il progetto Leo4Green (“Leo for Green”, Leo per l’Ambiente), diffuso tra i Leo di tutta Europa, è un vasto progetto che consiste in numerose iniziative di stampo ambientale, sia legate all’ambiente in senso stretto che agli animali. Il Distretto Leo 108 Ya, che raggruppa i club di Campania, Basilicata e Calabria ed è presieduto nell’anno sociale 2018/2019 da Pasquale Carbone (Leo Club Palma Vesuvio Est), aderisce da tempo a Leo4Green con numerosi service, trend confermato anche nell’anno sociale iniziato il primo luglio.

L’ulivo bianco è un particolare cultivar di ulivo che produce un olio molto leggero e olive dal colore bianco-candido. Il presidente del Leo Club Polistena “Brutium”, Carmelo Milicia, ha preso la parola durante la Santa Messa nella Chiesa Matrice dove ha spiegato ai fedeli l’importanza dell’ulivo per la nostra terra. La Chiesa Matrice, nella persona di Don Nuccio Borrelli, si è dimostrata sin da subito entusiasta nel collaborare per il progetto; l’Ulivo bianco, infatti, aveva utilizzo liturgico in epoca medievale del quale persistono numerose tracce storiche.

Il presidente provinciale dei giovani di Confagricoltura Francesco Cordopati si è dimostrato anch’esso entusiasta di questo progetto in seno all’imminente protocollo d’intesa tra Leo Club e Confagricoltura. Commenta l’evento di donazione il Presidente Leo, Carmelo Milicia:

“Come promesso dal Team Leader Distrettuale Leo4Green Dario Autiero e dal Segretario Rosario Milicia dunque, è iniziata la campagna di valorizzazione dell’Ulivo bianco. Sono molto contento che sia arrivato il primo progetto Leo4Green per il Polistena ‘Brutium’. Punteremo molto su questo progetto. È un bene valorizzare l’Ulivo e far avvicinare il mondo dei giovani a quello dell’agricoltura. Inoltre la partecipazione della chiesa matrice indica un importantissima svolta in quanto le associazioni e l’entità ecclesiastiche cooperano tra di loro, e questo è un bene perché la cittadinanza si sente unita in un’ unica comunità che agisce in maniera sinergica per il bene di queste attività.”

Fonte: Mario Auddino Addetto Stampa Leo Club Polistena “Brutium” Distretto Leo 108Ya – Campania, Basilicata, Calabria