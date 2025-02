Calcio a 5, la lettera di Mallamaci a Falcomatà: ‘Ignora un pezzo di storia sportiva. Forse non lo sa…’

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a firma di Nino Mallamaci, già presidente del Reggio Calcio a 5 e attuale presidente della Polisportiva Futura indirizzata al primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Forse non lo sa, ma Reggio Calabria ha scritto pagine importanti in questa disciplina. La Pro Reggina di Enzo Tramontana , squadra femminile, è stata l’unica realtà sportiva della città ad aver conquistato uno scudetto.

Fondata 15 anni fa, la Polisportiva Futura ha scalato tutte le categorie vincendo, qualche stagione fa, anche la Coppa Italia nazionale di Serie C, fino a raggiungere la Serie A2 Elite, la seconda categoria nazionale. E sa qual è la cosa più incredibile? Attualmente è seconda in classifica. Eppure, sembra che tutto questo sia invisibile ai suoi occhi.

Per fortuna, però, noi abbiamo il nostro sindaco Gianni Verduci che ci conosce e ci sostiene davvero. Noi crediamo nei fatti, non nelle parole. E sa una cosa, Sindaco? Grazie per non aver parlato di noi. Perché mi ha dato l’opportunità di ricordarle che il calcio a 5 a Reggio Calabria è sempre esistito ed esisterà sempre!”