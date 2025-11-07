Reggio, la lettera del magistrato Ielasi in memoria di Roberto Pennisi: ‘Una perdita enorme’

Il toccante ricordo del magistrato in pensione in memoria del pm Pennisi, amico e collega nei primi anni '90: “Roberta diceva 'Il giudice è il mio dio'. Dedico queste parole ai giovani inquirenti e giudicanti"

“Un dolore profondo, una perdita enorme. La notizia della dipartita dell’amico e collega Roberto Pennisi, non può che riportarmi con la mente a giorni tanto lontani quanto importanti, risalenti ai primi anni ’90. Periodi delicati, i cui ritmi erano scanditi da una dedizione assoluta e da un lavoro incessante”.

Inizia così la lettera di Domenico Ielasi, magistrato in pensione, in ricordo del pm Roberto Pennisi.

“Roberto – prosegue Ielasi – ricopriva il ruolo di PM della Dda, io quello di Gip del Tribunale. Ruoli diversi ed in più di una occasione anche posizioni divergenti, ma soprattutto un rispetto ed una stima assoluta, che cristallizzarono il rapporto tra due giovani magistrati fino a dar vita ad una vera amicizia. L’evoluzione delle nostre carriere e le varie tappe del sentiero umano e professionale, ci avevano portato a perderci completamente di vista, soprattutto dopo il pensionamento di entrambi. Nonostante ciò, il prezioso “cassetto dell’anima”, nel quale custodiamo i ricordi più importanti, mi ha consentito di portare sempre con me il suo enorme valore ed il suo carattere esuberante. Nei mesi scorsi, a seguito della perdita di mia moglie, il suo messaggio di partecipazione è stato tra quelli che più mi hanno commosso e colpito. L’ho chiamato per ringraziarlo, e durante quella telefonata, sembrava come se i nostri sentieri non si fossero mai allontanati. A conclusione di quella conversazione, ci eravamo ripromessi di rivederci a Reggio Calabria o a Montecatini, dove lui trascorreva lunghi periodi, per rievocare quei tempi incancellabili”.

Leggi anche