Lettera aperta di Emanuele Filiberto e del presidente del Savoia Matachione

“Ieri non è stata solo una partita.

Ieri è stato un messaggio.

Un grazie profondo alla città di Reggio Calabria, che ha accolto tutti con dignità, calore e orgoglio.

Un grazie sincero alle tifoserie di Reggio Calabria e di Torre Annunziata, che hanno dimostrato che l’amore per i propri colori può essere più forte di ogni paura, di ogni pregiudizio, di ogni diffidenza.

In campo è finita 1-1, ma nella vita ha vinto qualcosa di molto più grande.

Ieri ha vinto il Sud.

Ieri hanno vinto le tifoserie.

Ieri hanno vinto due città che, dentro e fuori dal campo, hanno mostrato all’Italia intera cosa significa appartenenza, rispetto, passione e identità.

Reggio Calabria e Torre Annunziata hanno dimostrato che il Sud non chiede spazio:

il Sud è presente.

È vivo.

È capace di dare lezioni di sport e di civiltà.

Il nostro augurio è che queste siano due squadre che non meritano questa categoria, perché rappresentano storie, popoli e territori che valgono molto di più.

Ieri abbiamo visto il calcio nella sua forma più pura, quella che unisce, che emoziona, che fa sentire tutti parte della stessa storia.

Avanti Reggio Calabria!

Avanti Torre Annunziata!”.

S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia

Dott. Nazario Matachione