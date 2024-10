Storia di buona sanità, la lettera di un paziente del GOM: ‘Grazie per avermi accudito, curato e coccolato’

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un paziente del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Mario Attiná si congratula con il reparto ematologia dell’ospedale di Reggio per le cure, l’attenzione e l’affetto con cui viene trattato ogni singolo paziente.

Ci scrive così Giulia, la figlia di Mario, invitandoci alla pubblicazione della missiva:

Di seguito la lettera indirizzata alla dott.ssa Alati, al nuovo primario il dottor Massimo Martino e a tutto il personale medico e paramedico e o.s.s del reparto ematologia del grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli.

“Scrivo questa mia lettera col cuore in mano, prima di affrontare il mio secondo ricovero perché sento l’impellente bisogno di comunicare quanto segue: vorrei ringraziare in primis lei mia cara dottoressa per ciò che ha fatto e continua a fare tutt’ora per me e per la mia bella famiglia. Lei persona dall’animo buono ha conosciuto a fondo un reparto delicato in cui vive la sofferenza e il dolore.

Proseguo citando inevitabilmente tutto il personale medico e paramedico di reparto, in grado di assistere non solo professionalmente ma anche amorevolmente ogni singolo paziente dedicando la propria anima in maniera incondizionata. Grazie a loro ci si sente meno soli e abbandonati ad affrontare la malattia, vista la cura e l’empatia costante che ti fa sentire sempre come in una famiglia. Lei dottoressa è circondata e supportata da uno staff davvero speciale, a partire dalla caposala JessicaGermanó sempre attenta e dedita al suo lavoro che svolge con grinta e passione. Pongo l’attenzione anche sui dottori del reparto sempre pronti a consolare con parole affettuose e di speranza, tendendo sempre la loro gentile mano. Un altro posto speciale nel mio cuore è occupato dagli ormai amici infermieri: pazienti, mai stanchi, sempre in grado di donare un sorriso anche quando un sorriso non c’è in una giornata completamente buia.

Ultimi, ma non per importanza nella scala gerarchica, voglio menzionare tutti gli operatori socio-sanitari che hanno rappresentato per me una fonte di inesauribile compagnia, forza, gioia e comprensione. Mi verrebbe da dire “un raggio di sole in mezzo ad una tempesta”.