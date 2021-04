'Coccolati e sicuri tra le vostre mani': la lettera di un cittadino al personale Covid del GOM

Un paziente del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha inviato una lettera di ringraziamento all'azienda ospedaliera, indirizzandola, in particolar modo al personale Covid-19.

"Un grazie di cuore ai dottori, infermieri e O.S.S. di tutto il reparto. A voi, che con il sorriso e una parola sempre pronta a dar conforto, ci insegnate, giorno dopo giorno, ad affrontare con coraggio la sofferenza.

Un grazie enorme per tutto quello che avete fatto e state facendo, professionalmente e umanamente. A voi che con il vostro "faccio solo il mio lavoro" aiutate tante vite, nonostante spesso venga dato per scontato. Siete delle persone speciali ed uniche, con un cuore immenso. É per merito della vostra disponibilità con noi pazienti che ci siamo sentiti coccolati e sicuri tra le vostre mani, "fortunati" al di là di quello che la vita ci ha chiesto di attraversare. Grazie di cuore".