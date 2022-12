Natale, Princi alla scuola calabrese: 'Vi sono sempre vicina'

“Carissimi dirigenti, docenti, studenti e genitori, in occasione di queste festività natalizie mi sento particolarmente vicina a tutti voi – esordisce il Vicepresidente con delega all’Istruzione, Giusi Princi, rivolgendosi al mondo scolastico calabrese.

“Conosco bene la passione che anima la vita scolastica e che ha ripreso a pieno ritmo a scandire la vostra quotidianità. Seppure in ruolo diverso, promuovere la centralità della cultura è sempre il mio obiettivo primario. Significa garantire il presente e programmare un futuro migliore, lasciando alle spalle l’apatia e la rassegnazione, significa lavorare con costanza per un riscatto sociale e culturale che consenta ai giovani di scommettere sulla nostra terra. Non mi stancherò mai di ripetere che occorre puntare sui ragazzi, sulle nostre eccellenze che devono rappresentare la risorsa primaria per il futuro della Calabria. Mi auguro di incontrare molte scolaresche nel 2023, in occasione delle molteplici attività organizzate con i giovani. Sarebbe bello far sentire ai ragazzi che le Istituzioni sono vicine alle loro esigenze, sono pronte ad ascoltarli ed a valorizzare i loro talenti, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui la società civile dovrebbe tornare ad essere protagonista e ad orientare le scelte dell’azione politica. I migliori auguri di un Natale sereno, di un anno nuovo ricco di pace e condivisione, a tutti voi che operate nel mondo della Scuola. Penso ai ragazzi, alle famiglie, al personale ATA ed ai collaboratori scolastici, ai docenti e ai dirigenti, che con varie declinazioni di responsabilità e impegno offrono il loro instancabile contributo alla comunità. Il nostro lavoro è difficile, ma appassionante. Siamo certi che la scuola rappresenti una speranza di salvezza in questo momento difficile, in cui a volte si fatica ad essere ottimisti e a credere nel futuro. Noi dobbiamo mantenere sempre viva la speranza, partendo proprio dall’entusiasmo e dalla passione che i ragazzi riescono a trasmettere. Vi sono vicina sempre. Buon Natale a Noi!”.