Levante, Max Gazzè e tanti altri. A Reggio un’estate di grande musica

Dopo il sold-out fatto registrare dai Thegiornalisti, si avvicinano i grandi eventi estivi che si terranno a Reggio Calabria. Numerosi gli artisti di rilievo che suoneranno in riva allo Stretto, diverse le date da tenere d’occhio sul calendario.

Il Festival Fatti di Musica, evento riconosciuto Grande Festival Internazionale Storicizzato da Regione Calabria e Comunità Europea e, per gli eventi a Reggio Calabria, realizzato con la collaborazione del Comune di Reggio nell’ambito del progetto Reggio Live Fest, dopo la prima fase, proseguirà in estate con due eventi a ingresso libero nella magica cornice dell’Arena dello Stretto: il 20 luglio con “Jukeboxe” di Max Weinberg e la sua band, musicista della E Street Band di Springsteen e il 21 luglio con il concerto di colonne sonore di Morricone e Rota dell’eccezionale violinista Alessandro Quarta con l’Orchestra diretta da Andrea Morricone.

Poi, ci si sposterà nella storica Piazza del Castello Aragonese per quattro eventi a biglietti: il 26 luglio Max Gazzè, il 27 luglio lo strepitoso Omaggio ai Beatles con il concerto “Revolution: The Beatles Musical by The Beatbox & Roma Philarmonic Orchestra – Abbey Road 50th”, il 6 agosto Carl Brave e il 9 agosto Levante. Tutti i concerti inizieranno alle 21.30.

La prevendita dei biglietti è in corso in tutti i punti Ticketone (Reggio: B’Art, a fianco Teatro Cilea) e online su www.ticketone.it. Per l’Omaggio ai Beatles e il concerto di Levante i posti saranno esclusivamente a sedere. Tutte le informazioni sul Reggio Live Fest, realizzato in sinergia da Fatti di Musica e Alziamo il Sipario sono reperibili allo 0968441888 oppure in tutte le pagine facebook collegate e ai siti web www.ruggeropegna.it e www.reggiocal.it.