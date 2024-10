Max Gazzè in concerto a Reggio Calabria

Max Gazzè con il suo nuovo tour in giro per l'italia e anche in riva allo Stretto. Info biglietti

Ha calcato i palchi tra fine 2018 e inizio 2019 per festeggiare i 20 anni di La Favola di Adamo ed Eva, ma per Max Gazzè non è ancora tempo di fermarsi.

Il suo anno prosegue infatti con un nuovo tour estivo, che lo vedrà protagonista on stage in giro per l’italia e anche in riva allo Stretto.

Venerdì 26 luglio alle ore 21.30 Max Gazzè sarà in concerto con la sua grande band in Piazza Castello di Reggio Calabria. Biglietti in vendita su Ticketone (posto unico € 23).

E’ un evento del “Reggio Live Fest” realizzato in collaborazione tra i Festival “Fatti di Musica” e “Alziamo il Sipario” dell’Assessorato alla Cultura della Città di Reggio Calabria (partner Regione Calabria)

Acquista il tuo biglietto online su Ticketone, o nei principali punti Ticketone della Calabria:

REGGIO CALABRIA: B’Art (a fianco Teatro Cilea), tel. 0965332908; Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica snc, tel.0965738211;

CASTROVILLARI: Dany Music, Via Mazzini 57/A, tel.098127084;

CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini, tel. 0961741000; Bar Centrale, piazza Anita Garibaldi n. 27, tel. 096131223; Ricevitoria Rotundo, Via della Stazione 28/30, tel. 0961752097; Media World, Viale Emilia, tel. 0961719511;

CORIGLIANO C.: Royal Bar, via Provinciale 56, tel. 0983884425;

COSENZA: Inprimafila, Via Marconi n. 140, tel. 0984795699;

CROTONE: Bar Nettuno, via Miscello da Ripe 33, Tel. 0962668810; Aleph Incontro, via Scalfaro 100, tel. 3275869983;

‪‎DAVOLI MARINA: Check Sound, viale Cassiodoro 25, tel. 0967572505;

GIOIA TAURO: Travel Street, Via Sicilia 5, tel.096652802;

LAMEZIA TERME: Show Net Uffici Pegna, Corso G.Nicotera 237, tel. 0968441888;

LOCRI: Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30, tel. 0964232172;

PALMI: Agenzia Viaggi Tourist Point, via Brunmo Buozzi n. 159, tel. 096645812;

RENDE: Media World Cosenza (c/o C.C. Metropolis), Via Kennedy snc, tel. 0984848111; Rivendita Tabacchi n. 6 di C. Broccolo, via G. Marconi n. 77, tel. 335.5693406;

SAN GIOVANNI IN FIORE: De Marco Tour 1, via S. Francesco n. 176, tel. 0984992113;

‪‎SIDERNO: Diano Viaggi, via dei Salici n. 4, tel. 0964381397;

SOVERATO: Disco Express, via Amirante n. 25, tel. 096721441;

VIBO VALENTIA: Agenzia Cultura Viaggi di Massimiliano Pata, Via Calabria 15, tel. 3204522449; Edicola Tabacchi Messina Salvatore, piazza d’Armi n. 3, tel. 096343617