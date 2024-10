L’ex Viola J.J. Eubanks a Reggio: “Siete e dovete continuare ad essere leggendari”

"Lavoro per un'agenzia di viaggi che è presente in tutto il mondo, la mia sede lavorativa è la Florida, a due passi da Disney World"

Un abbraccio vale più di mille parole. L’ex neroarancio J.J. Eubanks arrivato al Pianeta Viola appena ha visto Pasquale Favano è scoppiato in lacrime di gioia lo ha stretto tra le sue grandi braccia che tanto hanno contribuito nei primi anni 2000 ai successi della Viola Basket. Di passaggio a Reggio per qualche ora, grazie all’idea della tifosa Viviana Bova, l’americano in occasione del suo cinquantesimo compleanno, il prossimo 13 novembre, sta facendo una crociera nel Mediterraneo. La nave è attraccata a Messina, ma il suo cuore è stato calamitato a Reggio Calabria.

Ai microfoni di CityNow l’ex giocatore dal trascorso prestigioso spiega:

“Lavoro per un’agenzia di viaggi che è presente in tutto il mondo, la mia sede lavorativa è la Florida, a due passi da Disney World. Grazie alle nuove tecnologie sono costantemente in contatto con tutti i giocatori conosciuti durante la carriera. Con Delfino, il mio compagno di squadra della Viola siamo andati a vedere una partita NBA“. A tal proposito Pasquale Favano gli chiede di ricordare Ginobili. J.J. Eubanks parla dell’argentino come una straordinaria persona ancor prima dell’esser stato una stella della palla a spicchi mondiale.

Inizia così la perlustrazione negli uffici di quella che è stata casa sua, come del resto ha definito il PalaCalafiore che ha visitato stamane appena giunto a Reggio.

Alla domanda d’obbligo sull’attuale momento della Viola, asciuga le lacrime e con tono severo esorta i reggini:

“Ho saputo dell’attuale situazione, la Viola è prima, per quanto riguarda le vicissitudini societarie, tirate fuori l’orgoglio e riporterete in alto la storia di questa squadra leggendaria, sarete sicuramente in grado di farlo e lo meritate!”