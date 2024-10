LFA, il d.s. amaranto Pellegrino: ‘Sconfitta che fa male. Dobbiamo calarci nella serie D’

Non ci siamo. La LFA Reggio Calabria riesce a fare peggio e dopo il pareggio sul campo dell’Acireale, cade al Granillo contro Città di S.Agata. Ospiti in vantaggio con Carrozzo, Barillà firma il pari su punizione. Nel finale il gol decisivo di Lo Grande che condanna la formazione di Trocini ad un pesante ko.

Ai microfoni di Antenna Febea, le parole del d.s. Pellegrino.

“Oggi non è stata una bella partita, non abbiamo mai dato ritmo alla nostra prestazione. Siamo quasi alla decima partita, il campionato sinora dice che non ci siamo calati nelle dinamiche della serie D. Soprattutto per gli over non è facile trovare la condizione, senza la preparazione alle spalle e giocando ogni 3 giorni.

Le responsabilità per il mercato sono mie, adesso serve fiducia in vista delle prossime gare. Si continua con Trocini? Domanda senza senso, ci mancherebbe altro. Speriamo che Rosseti possa rientrare il prima possibile e che Bolzicco sia presto a disposizione, adesso bisogna pensare alla partita di mercoledi non c’è tempo per le riflessioni. La sconfitta di oggi fa male, ma ci sono ancora 29 partite da giocare”.