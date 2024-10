LFA Reggio, Girasole: ‘Il nostro obiettivo è sempre quello…’

Rimane la buona prestazione contro una grande di questo campionato, ma rimane pure un pizzico di amarezza per un risultato che ai fini della classifica per gli amaranto serve davvero a poco. Parla Martiner: “Grazie ai compagni che mi hanno dato fiducia e soprattutto al mister. Gioco indifferentemente a destra o a sinistra, l’importante è giocare. Finito questo ciclo possiamo preparare le partite in una settimana ed oggi si è visto. Mi dispiace per Dervishi, spero si riprenda presto. Il nostro obiettivo è quello di vincere sempre, vedremo poi quello che accadrà. E’ la mia prima volta con il calcio dei grandi, qui c’è una buona batteria di giovani”.

Le dichiarazioni di Girasole

“Meritavamo i tre punti contro una squadra che ha praticamente vinto sempre. Ce la possiamo giocare con tutti. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, il loro portiere si è superato. Dietro siamo stati bravi, quando si difende bene è perchè il resto della squadra lavora altrettanto bene, concesso molto poco alla Vibonese. I cambi di modulo non comportano nulla, iniziamo a tre, cambiamo a quattro, ma credo lo si faccia in maniera molto disinvolta. Come se non avessi fatto il ritiro, ho stretto i denti all’inizio, poi l’infortunio ed ora sto recuperando la condizione. Il nostro obiettivo è sempre quello, vedremo dove saremo a maggio”.