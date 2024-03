LFA Reggio Calabria, Porcino: 'Mai sentita così tanta tensione prima di ogni partita'

Le parole di Toti Porcino ospite di “Momenti Amaranto“, in onda su Videotoruirng: “Le difficoltà appartengono alla carriera di un calciatore, se non reagisci non puoi fare questo mestiere. Noi siamo la Reggina e quindi obbligati e vincere sempre, serve sacrificio, personalità. Giocando come sappiamo fare possiamo dare fastidio a tutti, Trapani compreso. Soprattutto noi di Reggio sentiamo il peso della maglia e non vi nascondo che mai nel corso della mia carriera ho provato così tanta tensione prima di ogni partita, più scendi di categoria più difficile diventa. Devi sempre dimostrare di essere più forte degli altri, adesso speriamo di mantenere questo tipo di atteggiamento che ci servirà per costruire la prossima stagione. Renelus? Non lascia nulla nella mia zona di campo, prende la palla e parte, ma se sono questi i risultati, lo lascio fare (ride).

Provazza? E’ stato bravissimo a capire l’errore e trasformarlo in energia positiva. Sono contento per lui, so cosa significa fare gol sotto la curva sud. Troveremo un Trapani arrabbiato, ma sono gare stimolanti, quasi una partita da B per il blasone delle due squadre, ho già il mal di pancia. Bolzicco è stato ingiustamente attaccato, fa reparto da solo ed è bravo a fare gol oltre ad aver avuto tante occasioni nelle quali i portieri sono stati molto bravi”.