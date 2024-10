LFA Reggio Calabria, Trocini: ‘Ho già in mente l’undici iniziale’

La squadra amaranto si prepara all’esordio casalingo contro la capolista Siracusa. La presentazione del match affidata in conferenza stampa al tecnico Trocini: “Sappiamo di affrontare una squadra forte, costruita per fare un campionato di vertice e non è un caso che sia in testa. Conosciamo la nostra situazione, ma è inutile ripetere sempre le stesse cose, ma la qualità tecnica è tale da potersi giocare ogni match contro chiunque. Per fortuna è stata una settimana normale, abbiamo lavorato per quello che ritenevamo giusto, dal punto di vista tecnico e tattico.

Marras non potrà giocare perchè essendo sceso in campo i primi di settembre con il Brindisi bisognerà aspettare i 30 giorni, dalla prossima ci sarà. Kremenovic è un difensore centrale di grande struttura, ne avevamo bisogno. A Locri l’atteggiamento è stato quello giusto, i ragazzi sanno cosa rappresentano e quello che devono fare per onorare la maglia. Nulla ci è dovuto, i miei calciatori lo sanno. La valutazione sull’undici iniziale è già in mente, darò certamente un pò di continuità. Vorrei evitare di dare suggerimenti agli avversari. Rosseti la settimana scorsa è arrivato venerdi e lo abbiamo messo dentro per mezz’ora. Sta come gli altri, non ha una intera partita sulle gambe.

In merito agli esterni offensivi che abbiamo, l’idea è quella di mettere qualità. Il Ds Pellegrino sta cercando di mettermi a disposizione numericamente quello che serve, considerato che da adesso giocheremo ogni tre giorni. Sull’attaccante la società sta lavorando, il mio pensiero deve essere quello di far giocare al meglio i calciatori che ho a disposizione, al momento sono 27. Succederà ogni partita che sette, otto di questi andranno in tribuna, sia Under che Over. Cham ha caratteristiche più da difensore centrale, ma è ancora molto crudo, deve lavorare tanto.

I tifosi? Ho detto domenica scorsa che noi a loro non dobbiamo chiedere nulla, ma solo dare. Ci sarà una cornice di pubblico importante e questa deve essere la nostra forza”.