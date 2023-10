LFA Reggio: l'attaccante è arrivato, ma quando lo avrà Trocini?

L’entusiasmo non è mai stato da strapparsi i capelli, ma attorno alla LFA Reggio Calabria soprattutto lo zoccolo duro della tifoseria e quella meravigliosa Curva Sud, con il trascorrere delle settimane hanno manifestato, vicinanza, sostegno ed incitamento, con la speranza nel corso della stagione di poter competere con le grandi di questo campionato, nonostante ritardi, difficoltà e situazione generale precaria.

Il pareggio di Acireale

Il mezzo passo falso di Acireale ha leggermente spento questa fiammella che si era riaccesa, perchè pur consapevoli che vincere sempre è impossibile, almeno allo scontro con il Trapani si è sempre detto sarebbe utile arrivarci il meno staccati possibile. Barillà e compagni faticano a trovare continuità nella stessa partita, anche in terra siciliana si sono concessi all’avversario per tutto il primo tempo, salvo poi salire in cattedra nel secondo, trovare la rete del pareggio, creare tante occasioni, senza però riuscire a ribaltare il punteggio.

Un bonus sprecato che ha inevitabilmente creato qualche malumore e messo in evidenza gli attuali limiti della squadra, nelle partite precedenti offuscati dalla capacità di riuscire a vincerle. Quello più evidente è la fragilità offensiva, l’incapacità a creare preoccupazioni in fatto di presenze significative in area ai difensori avversari, e poi la struttura di gran parte dei componenti il reparto d’attacco, decisamente inferiore rispetto a quello che una categoria dura come la serie D richiede.

L’arrivo dell’attaccante

Adesso è arrivato l’attaccante, l’argentino dal fisico possente seppur non un vero goleador. Ma mister Trocini non potrà averlo a disposizione da subito, certamente non per le prossime partite che si disputeranno nel mese di ottobre e sono ben tre. Per il match con il Trapani non si hanno certezze, mentre per quella data potrebbe aver recuperato Rosseti che ha ripreso, anche se in maniera blanda, ad allenarsi.