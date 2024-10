LFA Reggio, Praticò: ‘I play off servono, Ballarino conosce i desideri dei tifosi’

"Diverse squadre di serie C in difficoltà, vedremo quello che accadrà"

Diversi gli argomenti toccati dal Club Manager Giuseppe Praticò al termine della partita e che hanno creato discussioni e dibattiti. Di seguito il passaggio sui play off e quell’idea di ripescaggio che la società ritiene sia possibile.

Si crede nel ripescaggio

“Tre punti che ci consentono di blindare ancor di più i play off che secondo me servono, viste anche le diverse difficoltà delle squadre di C. Giochiamocela, arriviamo, proviamo a vincere e poi si vedrà. Ad aprile avremo un primo quadro, i termini per le licenze sono sempre più rigidi, quindi vedremo quello che accadrà. Per i ripescaggi conta tutto, al momento ci sono solo voci, certamente la proprietà ha tutte le intenzioni di farsi trovare pronta e se accade, ci siamo. Il DG Ballarino conosce il desiderio della curva, dei tifosi, vuole realizzare questo sogno”.