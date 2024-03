LFA Reggio, Praticò sul ripescaggio e le voci sull'imprenditore interessato

"Secondo me i play off servono". Il passaggio su Ballarino, il marchio e tutto il resto

Una buona prestazione, tre gol segnati, tantissimi altri quelli falliti qualcuno anche in maniera clamorosa. La LFA Reggio Calabria vince al Granillo contro il Castrovillari e consolida il quarto posto in classifica. Ai microfoni di radio Febea il Club Manager Giuseppe Praticò: “Ci voleva dopo la delusione di Trapani, una bella prestazione, una vittoria convincente con tante occasioni da rete anche clamorose, peccato per il gol finale subìto. Tre punti che ci consentono di blindare ancor di più i play off, secondo me servono, viste anche le diverse difficoltà delle squadre di C.

Giochiamocela, arriviamo, proviamo a vincere e poi si vedrà. Ad aprile avremo un primo quadro, i termini per le licenze sono sempre più rigidi, quindi vedremo quello che accadrà. Per i ripescaggi conta tutto, al momento ci sono solo voci, certamente la proprietà ha tutte le intenzioni di farsi trovare pronta e se accade, ci siamo. Non mi risulta che qualche imprenditore si sia avvicinato. Il DG Ballarino vuole fare le cose perbene, sta facendo il patron in maniera eccellente, non ha debiti, è ambizioso ma con i piedi ben saldi a terra. Stiamo alla finestra, non dipende solo dalla nostra volontà, ci sono dei fatti che devono accadere e che ancora non sono accaduti. Conosce il desiderio della curva, dei tifosi, vuole realizzare questo sogno”.