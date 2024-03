LFA Reggio, netto successo sul Castrovillari. Partita dominata

Partita dominata dalla LFA Reggio Calabria e risultato mai in discussione. Tre gol e tante altre occasioni da rete fallite qualcuna anche in maniera clamorosa. La reazione dopo la sconfitta con il Trapani è arrivata seppur al cospetto di un avversario francamente apparso in enorme difficoltà. Devastanti i due esterni Provazza e Renelus, buona la risposta di un centrocampo inedito composto da Salandria, tra i migliori in campo, il giovane Simonetta e Porcino nella prima parte, Perri nella seconda. L’autogol di Izco, poi Renelus e Provazza le reti che hanno deciso il match per gli amaranto. In pieno recupero Palma riduce le distanze, finisce 3-1.

Primo tempo

Per sopperire all’assenza di Zucco infortunato e alle condizioni non ottimali di Mungo e Barillà, mister Trocini mescola un pò le carte in mezzo al campo, spostando Porcino nel ruolo di mezzala, inserendo sin dal primo minuto Salandria e gettando nella mischia il giovane Simonetta. In difesa si rivede Kremenovic per lo squalificato Girasole, conferme invece nel trio d’attacco.

La prima occasione dell’incontro è per gli amaranto al terzo minuto. Salandria da calcio d’angolo trova Zanchi ben piazzato. Girata di sinistro e parata del portiere. All’ottavo grande azione manovrata e conclusione di Provazza deviata, sfiora il palo. Al ventiduesimo il meritato vantaggio con il cross di Martiner deviato nella propria porta dal numero sette del Castrovillari Izco. LFA Reggio in vantaggio.

Incredibile errore quasi sulla linea di porta di Bolzicco dopo una grande azione sviluppatasi sulla corsia di destra. Provazza è bravissimo a servire l’attaccante che solo a dieci centimetri dalla linea manda alto. Al trentaduesimo arriva il gol del raddoppio con i due velocisti protagonisti. Provazza recupera palla quasi a ridosso della propria area di rigore, lancia Renelus che parte da metà campo, supera tutti in velocità e davanti al portiere insacca con un bel tiro a giro, grande azione, grande giocata. A pochi minuti dalla conclusione del primo tempo per il Castrovillari esce l’infortunato Vottari, al suo posto Abbenante. Gli ospiti si fanno vedere nel finale con una bella conclusione di Nicoletti diretta sotto l’incrocio, è bravo Velcea a respingere. La prima frazione si chiude con il meritato vantaggio per la LFA Reggio, 2-0 il punteggio.

Secondo tempo

Perri per Zanchi è la prima mossa di Trocini con lo spostamento di Porcino come quarto di difesa. Al quarto una grande giocata di Salandria, tra i migliori in campo, lancia Provazza che si invola. A tu per tu con il portiere si fa parare il tiro. Al nono uno straripante Provazza parte ancora e supera tutti, si presenta per l’ennesima volta davanti a Patitucci ma si fa parare la conclusione, sulla respinta Bolzicco ben piazzato colpisce l’estremo difensore. Sono innumerevoli le occasioni da gol fallite.

E finalmente al sedicesimo minuto Provazza, servito da Perri, riesce a metterla in rete con un piazzato di destro, 3-0. A quindici dalla fine il tecnico regala a Renelus con la sostituzione il lungo applauso del pubblico replicato un secondo dopo con l’uscita di Provazza, dentro Marras e Lika. I due esterni in grande giornata, devastanti per lunghi tratti dell’incontro. In pieno recupero altra buona occasione per Bolzicco che lanciato davanti al portiere si fa anticipare all’ultimo momento. Al minuto novantaquattro su angolo Palma per il Castrovillari trova la rete del 3-1 finale.