LFA Reggio, Trocini: 'Speriamo di arrivare ai play off al meglio della forma'

Prestazione convincente della LFA Reggio Calabria che batte nettamente il Castrovillari e rafforza il quarto posto in classifica approfittando anche dei passi falsi di chi insegue. Parla mister Trocini ai microfoni di radio Febea: “E’ stata una bella vittoria, siamo noi a indirizzare le partite, perchè in passato si è sofferto contro avversari di questo tipo. Peccato non essere riusciti a fare più gol, avrebbero dato maggiore fiducia al gruppo e poi il fastidio di quella rete subìta nel finale, ma rimane una bella giornata. Bene il centrocampo, avevamo fuori Zucco, Mungo e Barillà. Pietro Simonetta ha fatto una buona partita, Porcino è una garanzia, avevo visto in crescita Salandria. I tre davanti stanno rispondendo bene, gli esterni sfruttano molto il lavoro di Bolzicco che forse merita qualche soddisfazione in più. La velocità degli esterni se ben utilizzata può essere devastante. Per Kremenovic solo crampi. Speriamo di guadagnare i play off e arrivare al meglio della forma con un Rosseti in più e possibilmente senza più infortuni, ma questo non possiamo deciderlo noi.