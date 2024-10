LFA Reggio, Ballarino: ‘S. Agata struttura fatiscente. Servono due milioni’

L’intervento del DG Ballarino si è chiuso con il centro sportivo S. Agata:

“Lì dentro c’è la storia, da quella struttura sono usciti calciatori importanti. Ai tempi di Lillo Foti, ogni tanto mi chiamava Gabriele Martino per chiedermi qualche calciatore. Ritrovo il centro dopo tanti anni e non vi dico le difficoltà che abbiamo incontrato. Per responsabilità della società che mi ha preceduto, oggi ristoranti e alberghi ci chiedono di pagare prima, non abbiamo un centesimo di debito. Il centro è fatiscente, i campi sono sei e solo uno è utilizzabile. Per rimetterli a posto servono più di due milioni. Oggi il S. Agata è questo.