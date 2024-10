LFA Reggio Calabria, Ballarino: ‘Vogliamo acquistare la storia’

Nel corso della lunga conferenza stampa del DG Ballarino, si è intevenuti anche sulla questione del marchio: “La storia del marchio? Ha detto tutto benissimo in una diretta facebook (CityNow) il dottore Fabrizio Condemi. Io sono qui per la storia, altrimenti non sarei venuto. Vogliamo acquistare la storia, ma ci vogliono i tempi”.

La parola è passata poi all’avvocato Ferruccio Sbarbaro, in collegamento: “Questa proprietà sin dall’inizio mi ha segnalato l’intenzione di acquisire marchio e beni della Reggina 1914, società attualmente soggetta ad un procedimento che pende ancora e quindi non è ancora definita. Una omologa che dovrebbe decadere perchè legata ad introiti per la partecipazione della società al campionato di serie B. Ad oggi non può essere però fatta una acquisizione dei beni fino a quando questo percorso non si concluderà, non possiamo fare altro che monitorare”.