LFA Reggio, Ballarino: ‘Mi metto da parte, aspetto cinque giorni’

Un altro passaggio interessante della conferenza stampa è stata la provocazione lanciata dal Dg Ballarino rispetto a possibili acquirenti:

“Chiunque sia interessato all’acquisizione della società si faccia avanti entro cinque giorni, altrimenti vado avanti e se non mantengo le promesse fatte, sarò io stesso a farmi da parte. Non voglio soci, disposto a cedere la società per intero, ma se questo non avviene entro i tempi che vi ho indicato, io rilancio e vado avanti. Chi arriva deve garantire più di quello che posso garantire io, si faccia avanti, si sieda con me”.