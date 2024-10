LFA Reggio Calabria: quale è il giorno dell’attaccante?

Sta diventando un vero e proprio tormentone, allo stesso tempo una necessità assoluta. Anche contro l’Acireale è stata fin troppo evidente l’assenza di un centravanti d’area, soprattutto in quei momenti di difficoltà attraversati dalla squadra nel corso della prima parte di gara. C’è inconsistenza sul fronte offensivo, nonostante buona trame di gioco che si riescono a sviluppare, le difese avversarie hanno spesso il sopravvento e vita facile sui lanci che arrivano dalla lunga distanza. Per questo, oltre ai potenziali gol, serve fisicità e presenza in modo da poter iniziare in maniera adeguata la fase difensiva dagli attaccanti ed essere più pericolosi in quella offensiva.

Leggi anche

Se ne parla da giorni, probabilmente insieme a Rosseti era preferibile averlo già in organico sin dall’inizio, adesso è diventata una necessità. Ed ogni giorno che passa ci si chiede quale possa essere quello giusto per metterlo a disposizione di mister Trocini. Si parlava di un arrivo a brevissimo, fondamentale che questo avvenga entro oggi per averlo disponibile già da domenica.