LFA Reggio Calabria, il Dt Bonanno: ‘Ci diamo degli obiettivi con la programmazione’

Prima conferenza stampa della nuova società amaranto LFA Reggio Calabria. Si parla di calcio per un campionato, quello di serie D che per i ragazzi di Trocini inizia domenica a Locri contro il San Luca. Inizia Bonanno: “E’ stato fatto tutto in poco tempo, solo quattro giorni fa abbiamo preso possesso del centro sportivo S. Agata, ringraziamo per questo gli amministratori che ce lo hanno consentito. Non abbiamo una concessione definitiva sulla struttura e solo dopo possiamo valutare l’inserimento di nuovo personale. Penso che per quello che è stato messo a disposizione del tecnico, i numeri dicono che la nostra deve essere una squadra importante per la categoria. Non cerchiamo alibi, ma giocare il 24 settembre per noi è un salto triplo, saremo comunque competitivi. Ad ottobre forse si capirà qualcosa in più e meglio. Progettazione e programmazione ci porteranno lontano, diamoci degli obiettivi.

Il settore giovanile nel nostro progetto assume una grande rilevanza. Negli anni scorsi è stato vero riferimento per il sud. Siamo in fase di completamento della prima squadra e dopo quello inizieremo a pensarci. Vogliamo partire con la Juniores e la squadra Allievi, per la scuola calcio non ci sono i tempi”.