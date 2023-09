LFA Reggio Calabria: possibili novità sulla campagna abbonamenti

La LFA Reggio Calabria ha annunciato la campagna abbonamenti alla vigilia dell’esordio in campionato avvenuto nella giornata di oggi con il San Luca. Non sono mancate le reazioni da parte dei tifosi su alcuni punti che abbiamo evidenziato in un articolo pubblicato sul nostro giornale qualche ora dopo la comunicazione.

E probabilmente sono state le ripetute sollecitazioni arrivate dalla tifoseria a far rivedere qualcosa all’interno delle proposte perchè secondo quanto filtra, nella giornata di lunedi 25 settembre, la società potrebbe fare nuove comunicazioni in merito alla sottoscrizione della tessera stagionale. In modo particolare sull’introduzione delle agevolazioni per gli Under 14 e gli Over 70. E magari con l’introduzione del pos per i pagamenti da effettuare presso il centro sportivo S. Agata…