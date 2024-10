Nuova Reggina: le osservazioni dei tifosi sulla campagna abbonamenti

L'elenco dei prezzi divisi per settori e per singola partita

Nel pomeriggio di oggi la La Fenice Amaranto, la nuova società calcistica che rappresenterà la città di Reggio Calabria nel campionato di serie D, ha ufficializzato l’apertura della campagna abbonamenti e come spesso accade, diverse sono state le discussioni aperte in modo particolare sui social.

Quello che balza maggiormente all’occhio è la sottolineatura rispetto alla necessità di dover pagare la tessera stagionale, se acquistata al centro sportivo S. Agata, solo ed esclusivamente in contanti. Esiste l’obbligo del Pos. Altre osservazioni riguardano la mancanza dei diritti di prelazione per gli abbonati, pur comprendendo che non essendo in vendita il settore di Gradinata, si sarebbe potuta creare confusione. Poi l’assenza sulla scontistica per gli Under 14 e gli Over 70. Siamo certi che la società prenderà in considerazione suggerimenti e lamentele e dalla prossima settimana cercherà di andare incontro ai tifosi.

I prezzi sono comunque accessibili e divisi così per singola partita: Curva Sud euro 4,16 a partita, Euro 3,33 con lo sconto per i vecchi abbonati. Euro 9,72 a partita in tribuna coperta laterale ed Euro 15,27 in tribuna coperta centrale. In tribuna vip Euro 22,22.