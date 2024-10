LFA Reggio Calabria-Città di S. Agata: al via la prevendita dei biglietti

Dopo la doppia trasferta che ha prodotto quattro punti alla LFA Reggio Calabria, adesso i due appuntamenti casalinghi. Il primo domenica contro il Città di S. Agata ed il recupero di mercoledi con il Lamezia Terme. Al via la prevendita della sfida con il Città di S. Agata:

E’ partita la prevendita

“Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. A Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso presso il Centro Sportivo Sant’Agata giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.30-12.30 domenica 10.30-13.30 e presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b. Aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (orario no stop).