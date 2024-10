LFA Reggio Calabria, il Ds Pellegrino: ‘L’attaccante è molto vicino’

"Stiamo cercando di guardare avanti in maniera costruttiva, la critica ci sta, non le polemiche inutili"

Parte ufficialmente la nuova stagione della LFA Reggio Calabria. Parla il Ds Pellegrino: “Non è stato facile costruire una squadra in quattro giorni, questi erano i tempi. Abbiamo ritenuto anche in maniera corretta e professionale, contattare tutti i calciatori dopo l’ufficializzazione della società e chiunque venga a farne parte di questo progetto tecnico, arrivi in una dimensione professionale, seria ed organizzata. Poi sarà il campo a dare la giusta sentenza. Sul mercato faremo ancora qualcosa, non è semplice nonostante i tanti calciatori che ci sono tra gli svincolati, le valutazioni saranno molteplici. Siamo molto vicini a chiudere per l’attaccante, c’è fiducia che un buon calciatore venga a rinforzare la rosa.

Abbiamo valutato oltre all’esperienza e la qualità, anche la necessità di poter essere tutti a disposizione da subito.

Stiamo cercando di guardare avanti in maniera costruttiva, la critica ci sta, non le polemiche inutili. Vogliamo farci conoscere ed essere giudicati per le cose che stiamo cercando di fare. Ho sempre pensato che la passione dei tifosi, il loro trasporto, non si compra con gli slogan. E’ giusto che prima la gente capisca cosa la dirigenza stia facendo affinchè la Reggina possa tornare a vincere. Con questi presupposti i tifosi comprenderanno questo nuovo corso.

Il settore giovanile precedente poteva essere una risorsa, sono stati rubati al territorio e qualcuno di questi sta piangendo con il desiderio di voler tornare alla Reggina, qualcuno lo abbiamo recuperato”.