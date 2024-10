LFA Reggio Calabria: dopo l’infortunio di Rosseti deve cambiare la strategia sul mercato

La sconfitta contro la capolista Siracusa, nonostante la forza dell’avversario e la riconosciuta precaria condizione complessiva del gruppo amaranto, ha lasciato comunque delusione tra i tifosi, giustamente. Ci si aspettava un esordio differente davanti al pubblico di casa e per alcuni tratti della partita si è anche immaginato che potesse arrivare almeno un punto.

C’è consapevolezza dell’attuale momento di difficoltà per una compagine costruita in pochissimo tempo, con un gruppo di calciatori messo insieme con scarsa conoscenza tra i singoli ed un allenatore che sta cercando di accelerare i vari processi di organizzazione sul piano del gioco, ma allo stesso tempo si fa già fatica ad accettare la partecipazione ad un campionato di serie D, figuriamoci se poi non si riesce ad esserne protagonisti. In mezzo alle varie problematiche nella giornata di ieri si è aggiunto pure l’infortunio dell’attaccante Rosseti.

Non se ne conosce l’entità, ma da quello che è stato dichiarato dal tecnico Trocini in conferenza stampa, il colpo subìto alla caviglia potrebbe tenerlo fuori per un pò di tempo. Ed è per questo motivo che diventa necessario cambiare strategia sul mercato, rispetto a quanto dichiarato dal Ds Pellegrino qualche giorno addietro. I tifosi reclamano la presenza di un attaccante da tempo, il Maggio del Siracusa tanto per intenderci, mentre la società amaranto che si era già assicurata proprio Rosseti, aveva deciso di attendere. Aspetto non più possibile, visto che la necessità adesso è impellente ed a tale proposito il DG Ballarino nel post gara ha dichiarato: “L’attaccante? Nell’ultima riunione che abbiamo fatto con lo staff tecnico, si è detto che abbiamo lavorato come i pazzi, costruendo una squadra in poco tempo, dobbiamo capire cosa fare. Dobbiamo prendere quello giusto, altrimenti non ha senso prenderlo”.