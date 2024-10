‘Zona Amaranto’: LFA battuta al Granillo, la volontà non basta, ci vuole altro

Inizia con una sconfitta il ciclo terribile di partite di questo ottobre per la LFA Reggio Calabria. Battuta d’arresto contro la capolista Siracusa nel contesto di una gara giocata a sprazzi, sicuramente generosa, ma con una evidente differenza tra le due squadre sia nell’organizzazione di gioco, ma anche e soprattutto nella condizione atletica. Si conoscevano bene le problematiche a cui si sarebbe andati incontro, ma i tifosi speravano di poterle superare attraverso la qualità dei singoli. Ed invece è stato proprio l’errore di un singolo, Ricci, che ha determinato poi il risultato finale, con la delusione dei 5000 tifosi amaranto che avevano risposto in maniera numerosa e calorosa. Bisogna iniziare a vincere per non staccarsi troppo dalle parti alte della classifica e poi la questione attaccante, con Rosseti infortunato e la necessità di intervenire subito sul mercato. Se ne parlerà questa sera a “Zona Amaranto” in onda sulla pagina facebook di CityNow alle ore 19,30.