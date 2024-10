LFA Reggio Calabria, Ingegneri: ‘Bisogna farsi sentire. Una follia non fischiare dei rigori del genere’

La difesa è certamente uno dei reparti più affidabili della LFA Reggio Calabria con interpreti che per stazza fisica ed esperienza in un campionato di serie D fanno la differenza. Lo dicono i numeri essendo la squadra amaranto una delle difese meno perforate di questa prima parte di stagione. Dell’attuale momento e di tutti questi primi tempi giocati spesso male, ne ha parlato Andrea Ingegneri, intervenuto a Videotouring: “La lettura che posso dare rispetto ai primi tempi che stiamo disputando ha un elemento principale. Quando scendiamo in campo cerchiamo di dare sempre il massimo, alcune volte ci riusciamo, altre meno. Forse in trasferta siamo penalizzati anche dai campi di gioco, impieghiamo più tempo rispetto ai padroni di casa a trovare le misure ed il modo per controllare la palla, loro sono ovviamente più abituati”.

Leggi anche

I calci di rigore negati e le pressioni

“I rigori? Dal campo li ho visti tutti da vicino, clamorosi. Ero accanto a Rosseti, fallo netto perchè è stato colpito mentre cercava di calciare e quello su di me ancora più netto. Non sono abituato a protestare, penso più a giocare, ma vi posso dire che è stato incredibile, bisogna farsi sentire. Una follia non fischiare dei rigori del genere. Allo stesso tempo e con tutte le scusanti del caso è necessario alzare l’asticella, anche se stiamo spingendo moltissimo, non è semplice. Pressioni? Se uno vuole giocare al calcio le pressioni ci devono essere e bisogna conviverci, piuttosto è importante avere una buona lettura delle partite e indirizzarle per come si vuole. Ovvio che giocare alla Reggina non è facile ma tutti abbiamo la personalità per affrontare e vincere le partite. Punti in classifica? Siamo sempre stati abituati a guardare partita dopo partita. Ci sono stati dei punti persi ma non voglio pensarci, meglio proiettarci alla prossima gara che è assolutamente da vincere”.