LFA Reggio Calabria-Lamezia Terme: dove e come vedere la partita

Le partite in casa non è possibile vederle in chiaro

Nuovo appuntamento casalingo per la LFA Reggio Calabria, al Granillo arriva il Lamezia Terme. Per tutte le gare interne della compagine amaranto, non è possibile vederle in chiaro.

Bisogna sottoscrivere l’abbonamento annuale al costo di € 80 oppure acquistare la singola gara ad € 7. Il pagamento avverrà attraverso piattaforma paypal.

Collegati sul sito playlfareggiocalabria.it, registrati e acquista il servizio che preferisci. Nel pacchetto non rientra la partita con il Trapani in quanto i diritti sono stati acquisiti da una testata giornalistica.

Per vedere la partita, basterà collegarsi sul sito playlfareggiocalabria.it, accedere con le proprie credenziali e cliccare su live.