LFA Reggio Calabria-Real Casalnuovo: dove e come vedere la partita

Gli amaranto puntano al sorpasso in classifica che significherebbe griglia play off

La LFA Reggio Calabria torna a giocare al Granillo dopo il pareggio esterno sul campo dell’Akragas. La squadra cerca il ritorno al successo soprattutto davanti ai propri tifosi per tentare di riposizionarsi nuovamente all’interno della griglia play off, occupata tra le altre, anche dal Real Casalnuovo, avversario di oggi. Chi non avesse la possibilità di assistere al match direttamente allo stadio è possibile acquistare la gara collagandosi al sito https://playlfareggiocalabria.it/, effettuare la registrazione e acquistare il servizio al costo di 7€.

Per vedere la partita, basterà collegarsi sul sito