LFA Reggio Calabria, si può puntare su Simonetta. Le sue dichiarazioni a fine gara

Nella giornata di grande emergenza a centrocampo, mister Trocini ha inventato di sana pianta la linea a tre della mediana, per sopperire alle pesanti assenze concomitanti di Barillà, Mungo e Zucco. Sarà stata l’interpretazione ottimale del match sin dall’inizio, probabilmente anche un avversario apparso modesto, anche se al Granillo ne sono passati diversi ma non sono mancate le difficoltà, fatto sta che la risposta è stata più che soddisfacente. Perri è partito dalla panchina, un ottimo Salandria nel ruolo di mezzala, Porcino ovunque lo si metta fornisce sempre il suo contributo, c’era molta curiosità, invece, nel vedere all’opera il giovane Simonetta. Compiti precisi quelli che il tecnico gli ha assegnato davanti alla difesa, il 2006 ha risposto con una buona prestazione. Sicuramente di personalità, il ragazzo mostra un calcio molto pulito, essenziale, cattura diversi palloni agli avversari, certamente ha margini di miglioramento su elementi che si acquisiscono solo giocando. Nessun dubbio sul fatto che Trocini potrà contare su un altro Under.

“E’ stata una buona prestazione di squadra, si è lavorato molto in settimana conoscendo anche le caratteristiche degli avversari. E’ stato messo un altro mattoncino a una casa ancora da costruire. E’ la mia prima volta da titolare, l’emozione certamente c’era anche se avevo fatto altri spezzoni di partita. Il mister mi ha chiesto di mantenere la posizione davanti alla difesa, cerchiamo di migliorare ancora e crescere. Un grazie a tutti“.