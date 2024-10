LFA Reggio Calabria: squadra che vince si cambia o no?

Squadra che vince non si cambia. Lo abbiamo sentito dire tante volte soprattutto nel mondo del calcio, anche se nuove dinamiche, impegni più ravvicinati e ripetuti infortuni ne hanno un pò modificato le abitudini. Immaginiamo, però, questo sia lo stesso interrogativo che si porrà in settimana mister Trocini dopo la convincente prestazione e la conseguente netta vittoria con il Castrovillari. La riflessione è d’obbligo in modo particolare pensando alle assenze importanti perchè in un solo colpo ci si è dovuti privare del capitano Barillà, Mungo, Zucco e in difesa di Girasole, oltre quella perdurante di Rosseti che ormai non fa più testo (a Vibo sconta il suo ultimo turno di squalifica).

I ragionamenti andranno fatti anche in virtù della forza dell’avversario e certamente la Vibonese non può essere paragonata al Castrovillari. Insieme a questo comunque va preso in considerazione l’elemento più significativo della scorsa partita, la capacità dei vari Salandria, Porcino e Simonetta di rendere il gioco sulla mediana più veloce, cercando maggiormente le verticalizzazioni piuttosto che quel fraseggio per linee orizzontali molto spesso lento e prevedibile. Sarà possibile farlo con altri interpreti? Domanda dalla risposta non semplice perchè contano anche le caratteristiche dei singoli calciatori. Detto questo, l’unica certezza al momento è il ritorno di Girasole dopo la squalifica, mentre tra Mungo e Barillà è certamente il primo ad avere maggiori possibilità di recupero, nulla da fare, invece, per il giovane Zucco. Ci sono comunque ancora diversi giorni per ulteriori valutazioni, ma a Trocini rimane la consapevolezza di poter contare su altri uomini e soprattutto sul ritrovato Salandria.