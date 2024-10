Calcio, LFA Reggio Calabria: finalmente si muove qualcosa

Dal lungo silenzio, ad una serie di comunicati che arrivano dalla nuova società amaranto. In ordine di tempo viene prima annunciato il responsabile della comunicazione, un volto non nuovo per la stampa reggina, visto che il giornalista Giuseppe Praticò ha svolto lo stesso ruolo partendo in quel 2015 quando la Reggina ricominciò proprio dalla serie D, concludendo il percorso nel giugno del 2021 sotto la gestione Gallo in serie B. Poi la notizia che tutti aspettavano, l’ufficializzazione dell’allenatore. Bruno Trocini sarà il nuovo tecnico e si lega al club fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di promozione. Profondo conoscitore della categoria, nel febbraio 2014, Trocini diventa allenatore della prima squadra del Rende. Nella stagione 2015/16 sempre con il Rende chiude il campionato al secondo posto per poi vincere il play off l’anno successivo conquistando la Lega Pro dove nel campionato 2017/18 chiude al settimo posto. Terminata l’esperienza con il Rende, nel novembre 2018, Trocini firma con la Virtus Francavilla dove dal penultimo posto riesce a conquistare i play off. Nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 raggiunge la salvezza rispettivamente con la Virtus Francavilla e il Potenza.

E nella stessa giornata di ieri il terzo ed anche questo atteso annuncio. La società, dopo le fortissime polemiche dei giorni scorsi che hanno sollevato un polverone enorme rispetto ad un racconto non completamente corrispondente alla realtà, ha deciso di avviare le procedure sia civilistiche che federali per adeguare e integrare la denominazione sociale da “La Fenice Amaranto” a “LFA Reggio Calabria“. “A prescindere dall’iter federale, la denominazione così adeguata verrà utilizzata dal club nell’ambito della comunicazione. Reggio Calabria merita il nostro massimo impegno finalizzato in primis alla riconquista dell’identità e della gloriosa storia del club. Per questo motivo stiamo valutando diverse iniziative finalizzate a rimarcare l’identità reggina”. Questo il passaggio del DG Nino Ballarino.

E infine l’apertura delle pagine social, elemento fondamentale per la nuova comunicazione. Su facebook la troviamo con la dicitura LFA Reggio Calabria (http://lfareggiocalabria.it/). Registrato anche il dominio di quello che dovrebbe essere il sito web: lfareggiocalabria.it