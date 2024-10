LFA Reggio: calendario pazzo unito alle difficoltà. Trocini continua a perdere pezzi

Otto partite in meno di trenta, saranno dieci fino a domenica 5 novembre. Una follia il calendario stilato dalla LND che per far recuperare le due gare non giocate dalla LFA Reggio Calabria, ha incastrato i recuperi nel mese in cui era già presente un turno infrasettimanale e con il secondo programmato il prossimo 1 di novembre.

Se a questo si aggiunge una squadra che non ha potuto svolgere la preparazione, la catena di infortuni non può che esserne la logica conseguenza. Una sequenza impressionante che ogni partita vede almeno un calciatore coinvolto, mentre in occasione dell’ultimo match con il Lamezia, i danni sono stati superiori alla media.

La lista degli infortunati

Ai già assenti Rosseti, Cham e Zanchi, si sono aggiunti Barillà ed ora anche Parodi, con diversi altri giocatori non al meglio della condizione, ma che stringeranno i denti per essere presenti, punteranno a superare questo momento sperando di venirne fuori nel migliore dei modi prima di tornare alla nornalità.

Spesso si viene coinvolti dall’emotività e dalla necessità di dover vincere sempre, ma analizzando i punti fatti dalla squadra, tutte le difficoltà incontrate durante il percorso, un calciomercato circoscritto ad un brevissimo periodo, probabilmente si è oltre quello che oggettivamente era possibile fare. Ma bisogna guardare comunque avanti e con fiducia, lo stesso Trocini lo ribadisce ogniqualvolta viene chiamato in causa, allontanando alibi e scusanti. E quindi testa al Ragusa e massimo sforzo per conquistare altri tre punti, poi si vedrà.