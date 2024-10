LFA Reggio: l’ammissione del DG Ballarino. Speriamo non sia troppo tardi

Prestazioni altalenanti con la logica conseguenza di risultati che si alternano. Se mettiamo da parte la sconfitta con il Città di S. Agata per la quale il Giudice sportivo dovrebbe ribaltare il punteggio e consegnare i tre punti alla LFA Reggio, rimane solo una la battuta d’arresto in questo avvio di campionato, quella con la corazzata Siracusa al Granillo e non del tutto meritata. Ma sono i due pareggi esterni consecutivi ad aver frenato la rincorsa della squadra di Trocini.

Il tecnico ha sbottato a fine gara, lasciandosi andare a manifestazioni di fastidio rispetto ad un calendario folle stilato dalla LND che ha costretto i reggini a scendere in campo praticamente ogni tre giorni. In mezzo a questo, concetti ribaditi più volte, una squadra costruita in pochissimi giorni ed una preparazione totalmente assente. Per questo i 15 punti che diventeranno 18 rimangono un bottino interessante, se davanti non ci fossero tre squadre che vincono sempre. Ed in mezzo ad una montagna di problemi, probabilmente si sarebbe potuto sopperire con la presenza di un vero centravanti pronto a risolvere partite tipo quella di Ragusa in cui non si riesce mai ad andare alla conclusione. Ed a fine gara c’è una netta ammissione in questo senso del DG Ballarino: “Noi sappiamo dove sta il problema e speriamo di fare più punti possibili nelle prossime due gare e poi si vedrà”. Il riferimento è chiaro, insieme alla speranza di non perdere troppo le distanze, in attesa dei rientri di Rosseti e la prima utilizzazione di Bolzicco.