Il sindaco Falcomatà: ‘La Fenice? La vicenda poteva essere gestita meglio’

Tornato nuovamente ad occupare la poltrona di sindaco per il Comune di Reggio Calabria e per la Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà nel corso della trasmissione “Reggio Politik” in onda su RTV, ha risposto alla domanda sulla questione Reggina e quindi la decisione di assegnare a La Fenice Amaranto il compito di ripartire:

Brunetti ha commesso un errore

“Ero fuori Reggio e quindi non sul divano di casa a seguire le operazioni. Ho seguito da tifoso quella vicenda, parlo personalmente e credo di interpretare il sentimento che ci è stato in quelle settimane. Da quando sono sindaco ci sono state tante società nuove e su questo bisogna riflettere. Tranne quella di Praticò, tutti erano personaggi che venivano da fuori. Io vorrei si riflettesse su questa cosa. La vicenda poteva essere gestita meglio, mi è sembrato una follia, invece, che si sia accusato Brunetti di aver fatto una scelta politica. Le scelte sono sempre politiche, diverso sarebbe stato se avesse fatto una scelta partitica, nè si può dire era meglio questa o quella, certamente lui ha tutto bonariamente. In questa vicenda ha commesso un solo errore: in queste situazioni è solo ed esclusivamente il sindaco a decidere, Brunetti ha voluto allargare il dialogo ad altri e questo ha dato spazio ad altre persone di poter pensare di avere soluzioni migliori. Speriamo che questa scelta possa portare risultati positivi per la città e fuori dalle secche della serie D”.