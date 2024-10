LFA Reggio: adesso il filotto ed un calciomercato adeguato

Sperando che la prima vittoria in terra siciliana ed il primo gol stagionale di Bolzicco rappresentino un nuovo e definitivo inizio, la LFA Reggio Calabria adesso deve puntare a chiudere il 2023 andando alla ricerca di un filotto di vittorie. Ci sono ancora tre partite a disposizione due delle quali da giocare al Granillo, campo diventato ostile, contrariamente a quanto si poteva pensare all’inizio di questa stagione.

I calciatori, guardando la prestazione contro il Canicattì, sembra abbiamo assorbito bene la severa lezione di mister Trocini che ha chiamato a raccolta il gruppo, dopo la brutta figura rimediata in casa con il Real Casalnuovo, sollecitandolo su assunzione di responsabilità e invitando i calciatori più esperti a tirare fuori personalità e carattere. L’obiettivo adesso è dare seguito e continuità a prestazione e risultato, in attesa di vedere quello che arriverà dal calciomercato, iniziato lo scorso primo dicembre e che si concluderà il 22 di questo mese. Al momento si registra la sola rescissione di Ricci, sono previste altre uscite, ma anche ingressi mirati così come ha dichiarato il Ds Pellegrino.