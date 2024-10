LFA Reggio: attesa per la decisione sul futuro di mister Trocini

E’ passata anche la giornata di lunedi senza che siano state annunciate novità riguardo la posizione del tecnico della LFA Reggio Calabria Bruno Trocini. Non c’è alcun dubbio che la società stia facendo analisi approfondite per capire se ci sono le condizioni per proseguire con l’attuale allenatore per quelle che sono le ultime giornate di campionato, oppure operare un cambio che preveda un traghettatore o l’allenatore del presente e del futuro. Trascorsa la domenica sera e superato anche il giorno successivo, con una settimana che sta per iniziare in preparazione alla prossima sfida casalinga contro il Ragusa, si può ipotizzare che non si registreranno novità, anche se forse è più conveniente attendere tutta la mattinata di oggi per avere il quadro della situazione più chiaro. Di sicuro, in caso di conferma, la prosecuzione del rapporto dovrà avvenire in maniera convinta a prescindere da quello che accadrà poi all’interno del rettangolo di gioco.

