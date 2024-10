LFA Reggio Calabria-Lamezia Terme: al via la prevendita. Modalità e costi

Al via la prevendita per i biglietti della gara tra LFA Reggio Calabria e Lamezia Terme, in programma mercoledi 25 ottobre ore 15,00.

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online

A Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso presso il Centro Sportivo S. Agata.

Lunedì 15.30 – 18.30

Martedì 9.30-12.30 e 15.30-17.30

Mercoledì 9.30-13.30

e presso punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b. Aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (orario no stop).

Costo biglietti

Curva Sud € 7,50

Tribuna laterale/Grande € 15

Tribuna centrale € 25

VIP € 40

Settore ospiti € 7,50 più prevendita