La LFA Reggio vince e convince. Tre punti pesanti e grande prestazione

Vince la sua prima gara al Granillo la squadra amaranto, riesce a farlo al termine di una prova convincente contro un avversario che si presentava a Reggio da imbattuto. Prova piacevole sotto tutti i punti di vista, crescita evidente sul piano del gioco, della condizione fisica e della compattezza. Il pubblico di casa si è divertito ed al termine dell’incontro ha applaudito l’undici reggino, come detto in netta evoluzione. Se a Portici si è badato solo al risultato, questa volta oltre al successo è arrivata anche la prestazione.

Primo tempo

Trocini riporta tra i titolari Mungo e Barillà in mezzo al campo e si schiera nuovamente con la difesa a tre formata da Parodi, Ingegneri e Zanchi. Più Reggio Calabria nei primi minuti alla ricerca della profondità e sul piano del gioco. Dopo undici minuti Barillà si procura un calcio di rigore, dopo aver tentato un dribbling in area. E’ lo stesso capitano a battere, amaranto in vantaggio, secondo gol per lui in questo avvio di stagione.

Buona iniziativa pochi minuti più tardi sulla corsia di sinistra di Zanchi, cross pennellato sulla testa di Coppola che da due passi manda alto, per sua fortuna l’assistente aveva segnalato la posizione di fuorigioco. Il primo pericolo per la porta di Martinez arriva al minuto ventiquattro, ma sulla conclusione quasi a botta sicura di Minacori, è bravissimo Zanchi a deviare in angolo.

A pochi minuti dalla conclusione della prima frazione, buona triangolazione degli amaranto e Mungo da buona posizione indeciso tra il tiro ed il cross, decide per una via di mezzo sprecando da buona posizione. Decisamente sottotono il fantasista numero sette. Il primo tempo si chiude con la LFA Reggio in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

La prima novità nel secondo tempo è rappresentata dall’ingresso di Kremenovic al posto di Parodi. Solo tre minuti e dopo una gran giocata di Mungo, tocco per Barillà che pennella in area per Marras, l’esterno sotto porta fa centro, 2-0. Passa pochissimo dal doppio vantaggio ed in perfetta azione di contropiede, Coppola ben servito colpisce debolmente, facile la parata di Valenti.

Al diciottesimo esce tra gli applausi del pubblico un generosissimo Coppola per far posto ad Altamura. Licata pericolosissimo su angolo, ancora un miracolo di Martinez che respinge un colpo di testa ravvicinato, poi salva sulla linea Kremenovic.

Alla mezz’ora Barillà, uno dei migliori in campo, ruba palla a centrocampo, lancia Salandria che solo ma defilato colpisce ma la sua conclusione viene respinta, grande occasione sprecata. Licata alla disperata ricerca del gol, apre varchi importanti per le ripartenza amaranto. Ancora Barillà protagonista, questa volta lancia Mungo che conclude, palla sopra la traversa. E’ ancora la squadra di Trocini a rendersi pericolosa con una conclussione di collo sinistro di Salandria, alta di poco. Reggio Calabria in totale controllo del match conquista la prima vittoria davanti al pubblico di casa, la seconda stagionale. 2-0 il risultato finale.