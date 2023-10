LFA Reggio Calabria, Ballarino: 'Il 5 maggio vogliamo essere al primo posto'

La gioia del DG Nino Ballarino dopo la vittoria sul Licata ai microfoni di Antenna Febea: “La settimana scorsa ho detto che se stiamo bene, non ce ne è per nessuno, quando dobbiamo rifiatare, invece, diamo qualche spazio. In serie D se non soffri non vinci ed oggi anche sul 2-0 siamo stati bravi a non far riaprire la partita al Licata. Giocheremo in questo campionato per vincerlo ed andare in serie C, soffriamo il ritardo, ma speriamo che il 5 maggio questa squadra possa chiudere al primo posto. L’attacante? Siamo sul mercato, ma dobbiamo prendere quello giusto, per la tempistica dovreste chiedere al Ds Pellegrino.

Far pagare la diretta della partita? Ritengo sia giusto così, accontentiamo i tifosi sparsi in tutto il mondo. Spero di fare grandi cose a Reggio Calabria, ho grande fiducia e sono convinto delle mie capacità imprenditoriali, conosco il peso della Reggina e lo sento tutti i giorni. Ringrazio il popolo amaranto per quello che sta facendo”.