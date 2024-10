LFA Reggio: il pensiero del capitano Barillà sulla società ed i tifosi

Lunga intervista quella rilasciata dal capitano Nino Barillà a Gazzetta del Sud. In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato alcune dichiarazioni riguardo l’infortunio, gli obiettivi e la prima rete di Bolzicco, di seguito invece il passaggio sulla società e la prossima gara:

“Ho ascoltato la conferenza stampa del DG Ballarino. E’ una società sempre presente che non ci fa mancare nulla. Comprendo la delusione del pubblico quando si perde, ma siamo di fronte a professionisti che svolgono seriamente il loro lavoro. Si sta portando avanti un progetto per tornare nel professionismo. Tanti tifosi anche in serie D? Noi reggini amiamo la formazione amaranto a prescindere che sia in D o in un’altra categoria. Sugli spalti ogni domenica ci sono quattromila spettatori e la Curva Sud rimane il dodicesimo uomo. Forse in trasferta si percepisce un pò di più il dilettantismo perchè i terreni di gioco sono imperfetti“.