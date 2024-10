LFA Reggio: nuove polemiche e tifosi arrabbiati. Con il Lamezia un solo risultato

Due partite, un punto conquistato e prestazioni poco convincenti sono state sufficienti per scatenare nuovamente polemiche e contestazioni. Obiettivo, l’attuale società de La Fenice Amaranto. Sono state forti e decise le proteste rivolte soprattutto al Dg Ballarino un attimo dopo il fischio del direttore di gara, tutto è avvenuto in tribuna, a conclusione della pessima partita giocata dagli amaranto contro il Città di S. Agata. Un match perso che però consegnerà ugualmente tre punti a Barillà e compagni in virtù di un clamoroso errore commesso dalla società siciliana nella gestione degli Under.

La rabbia dei tifosi, l’obbligo di vincere

Ma questo non è bastato a placare la rabbia dei tifosi riversata come spesso accade successivamente sui social. Pur comprendendo tutte le difficoltà che hanno accompagnato questo percorso iniziale, è stato soprattutto l’atteggiamento complessivo ad avere infastidito. Tutto questo mentre mister Trocini si dovrà preoccupare di preparare in pochissimo tempo la gara interna contro il Lamezia Terme. C’è da gestire un gruppo moralmente scosso dalla battuta d’arresto e soprattutto dalla opaca prestazione, affrontare un avversario costruito per vincere e cercare soluzioni alternative alle pesanti assenze di Cham e Zanchi, due tra i migliori di questo avvio di stagione. Vista la ristrettezza di uomini in difesa si ipotizza un ritorno dello schieramento a quattro, mentre diventa necessario irrobustire un centrocampo che in occasione dell’ultima gara è sembrato troppo fragile strutturalmente e vulnerabile. L’attacco ha i problemi di sempre, in attesa del recupero di Rosseti e di poter utilizzare l’ultimo arrivato Bolzicco, ufficializzato ma non impiegabile fino al prossimo 8 novembre. In mezzo a tutto questo ed a prescindere da ogni cosa, conta solo un risultato, vincere. Società e calciatori sanno bene quanto i tifosi tengano a questa partita.